Клюкина (Ж/Шукова) Феодосия Романовна
Место рожденияЕлизарово
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Елизарово
Бракосочетание
1898
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.12.1901
Дочь: Александра Ларионовна
Отец ребёнка: Клюкин Ларион Иванович
Смерть
Неизвестно