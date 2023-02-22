Клюкина (Ж/Шукова) Феодосия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Ж/Шукова) Феодосия Романовна

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Место рождения

Елизарово

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизарово
Бракосочетание
1898

Муж: Клюкин Ларион Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.12.1901

Дочь: Александра Ларионовна

Отец ребёнка: Клюкин Ларион Иванович

Смерть
Неизвестно
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