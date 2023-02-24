Николай Николаевич Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Николаевич Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1788 и 1797

Дата смерти

27.04.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1788 и 1797

Отец: Михайлович Николай Михайлович

Мать: Авдотья Семенвна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шалагин Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Пантелей Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафья Дмитриева

Смерть
27.04.1867
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