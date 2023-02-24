Николай Николаевич Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1788 и 1797
Дата смерти27.04.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1788 и 1797
Отец: Михайлович Николай Михайлович
Мать: Авдотья Семенвна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шалагин Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пантелей Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафья Дмитриева
Смерть
27.04.1867