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Тимкин Евгений Васильевич

Место рождения

д. Криуша, Арбажский р-н, Кировская обл

Дата рождения

29.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1995

Отец: Тимкин Василий Иванович

Мать: Тимкина Ирина Викторовна

д. Криуша, Арбажский р-н, Кировская обл
Бракосочетание
25.05.2018

Жена: Уматалиева Сабина

Свободный, Амурской области
Рождение ребёнка
13.09.2022

Сын: Тимкин Леон Евгеньевич

Мать ребёнка: Уматалиева Сабина

Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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