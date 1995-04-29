Тимкин Евгений Васильевич
Место рожденияд. Криуша, Арбажский р-н, Кировская обл
Дата рождения29.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.04.1995
Отец: Тимкин Василий Иванович
Мать: Тимкина Ирина Викторовна
д. Криуша, Арбажский р-н, Кировская обл
Бракосочетание
25.05.2018
Жена: Уматалиева Сабина
Свободный, Амурской области
Рождение ребёнка
13.09.2022
Мать ребёнка: Уматалиева Сабина
Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана