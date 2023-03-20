Недумов Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недумов Борис Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1891

Дата смерти

13.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1891

Отец: ?

Мать: Недумова Евдокия Ивановна

Смерть
13.10.1937
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