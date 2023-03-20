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Недумов Борис Сергеевич
Недумов Борис Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1891
Дата смерти
13.10.1937
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Недумова (Фаворская) Евдокия Ивановна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1891
Отец:
?
Мать:
Недумова Евдокия Ивановна
Смерть
13.10.1937
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