Недумова (Фаворская) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недумова (Фаворская) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1860

Дата смерти

13.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1860

Отец: Фаворский Иван Михайлович

Мать: Фаворская Клавдия Никитична

Рождение ребёнка
1885

Сын: Недумов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Каринская Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Розумовская Нина Сергеевна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.09.1888

Сын: Недумов Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Глаголева Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Недумов Борис Сергеевич

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Покровская Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Недумов Всеволод Сергеевич

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.09.1894

Сын: Недумов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Недумов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Недумов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1903

Сын: Недумов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недумов Сергей Семенович

Смерть
13.02.1920
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