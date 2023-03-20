Недумова (Фаворская) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1860
Дата смерти13.02.1920
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1860
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Каринская Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Розумовская Нина Сергеевна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.09.1888
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Глаголева Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
13.02.1891
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Покровская Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Недумов Всеволод Сергеевич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.09.1894
Сын: Недумов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Недумов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Недумов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Недумов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1920