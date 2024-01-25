Налимова -- Евлампия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налимова -- Евлампия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

16.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Налимов Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Налимов Прокопий Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Налимов Дмитрий Прохорович

Отец ребёнка: Налимов Прокопий Афанасьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Налимов Прокопий Афанасьевич

Смерть
16.03.1898
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
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