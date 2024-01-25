Налимова -- Евлампия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти16.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Налимов Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Налимов Прокопий Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Налимов Дмитрий Прохорович
Отец ребёнка: Налимов Прокопий Афанасьевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1898
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]