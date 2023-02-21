Хисамутдинов Гильмитдин Кунафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1917
Дата смерти12.06.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Хисамитдинова Фирдаус Гильмитдиновна
Мать ребёнка: Хисамитдинова Галия Агзамовна
Рахметово, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
12.06.1994