Хисамутдинов Гильмитдин Кунафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинов Гильмитдин Кунафиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1917

Дата смерти

12.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Хисамитдинова Фирдаус Гильмитдиновна

Мать ребёнка: Хисамитдинова Галия Агзамовна

Рахметово, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
12.06.1994
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