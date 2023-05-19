Шаров Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаров Павел Дмитриевич

Шаров Павел Дмитриевич

Место рождения

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913

Отец: Шаров Дмитрий Евсигнеев

Мать: Шарова Анна Михайловна

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close