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Некрытов Александр Иванович

Место рождения

Казахская ССР, Павлодарской области, Успенского района, село Боярск

Дата рождения

28.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахская ССР, Павлодарской области, Успенского района, село Боярск
Бракосочетание
04.12.1999

Жена: Некрытова Любовь Геннадьевна

Рождение ребёнка
13.05.2002

Сын: Некрытов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Некрытова Любовь Геннадьевна

Россия, Алтайский край, село Бурла
Рождение ребёнка
13.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрытова Любовь Геннадьевна

Россия, Алтайский край, село Бурла
Рождение ребёнка
23.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрытова Любовь Геннадьевна

Россия, Алтайский край, село Бурла
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