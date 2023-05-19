Некрытов Александр Иванович
Место рожденияКазахская ССР, Павлодарской области, Успенского района, село Боярск
Дата рождения28.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахская ССР, Павлодарской области, Успенского района, село Боярск
Бракосочетание
04.12.1999
Рождение ребёнка
13.05.2002
Сын: Некрытов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Некрытова Любовь Геннадьевна
Россия, Алтайский край, село Бурла
Рождение ребёнка
13.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Некрытова Любовь Геннадьевна
Россия, Алтайский край, село Бурла
Рождение ребёнка
23.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Некрытова Любовь Геннадьевна
Россия, Алтайский край, село Бурла