Зайцева (?) Прасковья Евгениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (?) Прасковья Евгениева

Зайцева (?) Прасковья Евгениева

avatar

Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Зайцев Николай Афанасьев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close