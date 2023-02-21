Учаева (Варнавская) Анастасия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаева (Варнавская) Анастасия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.?.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1940

Дочь: Сагайдачная Алиса Сергеевна

Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
07.?.?

Сын: Учаев Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
09.?.?

Дочь: Зинченко Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
20.?.?

Сын: Учаев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Учаев Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович

Смерть
21.?.?
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