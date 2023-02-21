Учаева (Варнавская) Анастасия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.?.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1940
Дочь: Сагайдачная Алиса Сергеевна
Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
07.?.?
Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
09.?.?
Дочь: Зинченко Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
20.?.?
Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Учаев Сергей Трофимович
Смерть
21.?.?