Селезнева Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1918

Сын: Селезнев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Милович

Рождение ребёнка
18.09.1920

Сын: Селезнев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Милович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Иван Милович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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