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Пахмутов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Пахмутов Алексей Вениаминович

Мать: Алевтина

Смерть
2013