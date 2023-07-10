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Пахмутов Александр Алексеевич
Пахмутов Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1970
Дата смерти
2013
Пол
Мужской
Отец
Пахмутов Алексей Вениаминович
1939 г.р.
Мать
Алевтина
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец:
Пахмутов Алексей Вениаминович
Мать:
Алевтина
Смерть
2013
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