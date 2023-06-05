(Евфимиева) Наталья Евфимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Киприянова-Игнатьева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович
Дочь: Киприянова-Игнатьева Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович
Сын: Киприянов-Игнатьев-Игонин Василий Иванович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович
Дочь: Киприянова-Игнатьева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович
Дочь: Киприянова-Игнатьева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович
Дочь: Киприянова-Игнатьева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович
Дочь: Киприянова-Игнатьева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович
Дочь: Киприянова-Игнатьева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович