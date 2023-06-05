(Евфимиева) Наталья Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евфимиева) Наталья Евфимиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Муж: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Рождение ребёнка
01.08.1865 ст.

Сын: Киприянов-Игнатьев Стефан Иванович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1867 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1869 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1870 ст.

Сын: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1872 ст.

Сын: Киприянов-Игнатьев-Игонин Василий Иванович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1875 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1877 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1879 ст.

Сын: Киприянов-Игнатьев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1880 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Рождение ребёнка
17.04.1882 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1885 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1890 ст.

Сын: Киприянов-Игнатьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иоанн (Иван) Спиридонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно