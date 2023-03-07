Титова, Лешина (Калинина) Афонасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова, Лешина (Калинина) Афонасия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Калининъ Алексей

Мать: Калинина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Титовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1909

Сын: Титовъ Александръ

Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1910

Муж: Лешинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1912

Сын: Лешинъ Николай

Отец ребёнка: Лешинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1914

Дочь: Лешина Наталья

Отец ребёнка: Лешинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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