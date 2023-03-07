Титова, Лешина (Калинина) Афонасия
Место рождения
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Калининъ Алексей
Мать: Калинина Пелагея
Бракосочетание
27.01.1906
Муж: Титовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
19.09.1909
Сын: Титовъ Александръ
Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ
Бракосочетание
15.02.1910
Муж: Лешинъ Василий
Рождение ребёнка
30.11.1912
Сын: Лешинъ Николай
Отец ребёнка: Лешинъ Василий
Рождение ребёнка
13.08.1914
Дочь: Лешина Наталья
Отец ребёнка: Лешинъ Василий