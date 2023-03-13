Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шлычкова Прасковья

Отец ребёнка: Никита Ивановъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Баранова Прасковья

Отец ребёнка: Никита Ивановъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Никитина

Отец ребёнка: Никита Ивановъ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Никита Ивановъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Ивановъ

Смерть
1785
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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