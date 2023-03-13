Никита Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шлычкова Прасковья
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Баранова Прасковья
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья Никитина
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петрова