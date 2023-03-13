Никита Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шлычкова Прасковья

Мать ребёнка: Анна Петрова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Баранова Прасковья

Мать ребёнка: Анна Петрова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Никитина

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Анна Петрова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петрова

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