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(Хуртина) Пелагея
(Хуртина) Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1803
Пол
Женский
Отец
Хуртинъ Евдокимъ
1761 г.р.
Мать
Хуртина Стефанида
1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец:
Хуртинъ Евдокимъ
Мать:
Хуртина Стефанида
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