Шмакова Акулина Константиновна
Место рождения
Дата рождения08.06.1854 ст.
Дата смерти24.06.1854 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1854 ст.
Крещение
13.06.1854 ст.
Восприемница: Кочуковской волости, починка Новиковского, ушедшего в Сибирь на поселение из русских Никифора Василискова Шмакова жена Ирина Артемьева
Смерть
24.06.1854 ст.
Причина смерти: слабою родилась
Похороны
30.06.1854 ст.