Шмакова Акулина Константиновна 08.06.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмакова Акулина Константиновна

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.06.1854 ст.

Дата смерти

24.06.1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1854 ст.

Отец: Шмаков Константин Ефимович

Мать: Шмакова (Жуйкова) Анна Фёдоровна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
13.06.1854 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: Кочуковской волости, починка Новиковского, ушедшего в Сибирь на поселение из русских Никифора Василискова Шмакова жена Ирина Артемьева
Смерть
24.06.1854 ст.
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: слабою родилась
Похороны
30.06.1854 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

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