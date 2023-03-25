Кетчик Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кетчик Олеся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Кетчик Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Кетчик Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
25.11.2022

Сын: Кетчик Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Кетчик Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кетчик Александр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кетчик Алексей Владимирович

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