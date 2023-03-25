Кетчик Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Кетчик Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Кетчик Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
25.11.2022
Отец ребёнка: Кетчик Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кетчик Александр
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно