Плотников Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Плотникова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Иван Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно