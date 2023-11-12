Пономарёва Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1963
Дочь: Гельрот (Пономарёва) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Пономарёв Александр Ильич
Рождение ребёнка
28.05.1971
Сын: Пономарёв Роман Александрович
Отец ребёнка: Пономарёв Александр Ильич