Пономарёва Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Александр Ильич

Рождение ребёнка
12.11.1963

Дочь: Гельрот (Пономарёва) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Пономарёв Александр Ильич

Рождение ребёнка
28.05.1971

Сын: Пономарёв Роман Александрович

Отец ребёнка: Пономарёв Александр Ильич

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