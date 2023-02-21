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Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Между 1773 и 1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Козмич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мариамна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Козмич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Козмич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Козмич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Козмич

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1773 и 1774
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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