Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиМежду 1773 и 1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Козмич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мариамна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Козмич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Козмич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1773 и 1774