Черкашина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.

Сын: Черкашин Василий

Отец ребёнка: Черкашин Василий Иванович

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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