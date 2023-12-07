Черкашина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.
Сын: Черкашин Василий
Отец ребёнка: Черкашин Василий Иванович
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно