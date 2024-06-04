Устимова Федосья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстимова Федосья Игнатьева

Устимова Федосья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Устимов Прокофий Степанов

Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Устимова) Варвара Степанова

Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Устимова) Александра Степанова

Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Устимова) Анна Степанова

Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Устимова) Анисья Степанова

Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Устимова) Дарья Степанова

Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Устимов Матвей Степанов

Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1845

Дочь: Подмарева (Устимова) Евдокия (Авдотья) Степанова

Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Устимов Павел Степанов

Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.