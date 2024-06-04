Устимова Федосья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Устимов Прокофий Степанов
Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Устимова) Варвара Степанова
Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Устимова) Александра Степанова
Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Устимова) Анна Степанова
Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Устимова) Анисья Степанова
Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Устимова) Дарья Степанова
Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1845
Дочь: Подмарева (Устимова) Евдокия (Авдотья) Степанова
Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Устимов (Солдатов) Степан Егоров
Смерть
После 1850