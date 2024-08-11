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Шарманов Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шарманов Тимофей Федорович

Мать: Шарманова Акилина Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарманов Константин Иванович

Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарманов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарманов Василий Иванович

Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
10.01.1905

Жена: Шарманова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.11.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Шарманова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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