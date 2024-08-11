Шарманов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарманов Константин Иванович
Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарманов Василий Иванович
Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
10.01.1905
Рождение ребёнка
19.11.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.10.1907
Дочь: Шарманова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Шарманова Татьяна Тимофеевна
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно