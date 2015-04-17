Козарезов Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1939
Дата смерти17.04.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1939
Отец: Козарезов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1970
Сын: Козарезов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Козарезова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козарезов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Козарезова Зинаида
Смерть
17.04.2015