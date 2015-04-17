Козарезов Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козарезов Владимир Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1939

Дата смерти

17.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1939

Отец: Козарезов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1970

Сын: Козарезов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Козарезова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козарезов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Козарезова Зинаида

Смерть
17.04.2015
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