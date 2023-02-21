Козарезова (Романова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1970
Сын: Козарезов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Козарезов Владимир Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козарезов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Козарезов Владимир Егорович
Смерть
Неизвестно