Козарезова (Романова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозарезова (Романова) Зинаида

Козарезова (Романова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1970

Сын: Козарезов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Козарезов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козарезов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Козарезов Владимир Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close