Литвинов Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Кузьма
Рождение ребёнка
16.07.1860
Сын: Литвинов Владимир Васильеич
Мать ребёнка: Литвинова -- Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
06.09.1861
Дочь: Литвинова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Литвинова -- Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Литвинова -- Мария Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно