Литвинов Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Василий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1860

Сын: Литвинов Владимир Васильеич

Мать ребёнка: Литвинова -- Мария Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.09.1861

Дочь: Литвинова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Литвинова -- Мария Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Литвинов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Литвинова -- Мария Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова -- Мария Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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