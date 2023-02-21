Краснова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Анна Александровна

Отец ребёнка: Краснов Александр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Александр Александрович

Отец ребёнка: Краснов Александр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Александр Иванович

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