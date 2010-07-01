Попова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1946

Дата смерти

01.07.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1946

Отец: Тюклин Василий

Мать: Тюклина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
08.12.1971

Сын: Попов Олег Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.07.2010
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