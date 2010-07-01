Попова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1946
Дата смерти01.07.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1946
Отец: Тюклин Василий
Рождение ребёнка
08.12.1971
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.07.2010