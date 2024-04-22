Сокин Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения21.06.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1900 ст.
Отец: Степан Мефодиев
Мать: Агафья Михеева
Запись №30 Деревни Волковой крестьянин Стефан Мефодиев и законная жена его Агафья Михеева; оба православного вероисповедания
Крещение
23.06.1900 ст.
Спасская, села Дуброво, церковь
Восприемниками были: деревни Селезневой крестьянин Яков Иванов и деревни Редькиной крестьянская жена Феодосия Мефодиева Таинство крещения совершал приходский священник Михаил Некрасов с псаломщиком М... Показать все
Смерть
Неизвестно