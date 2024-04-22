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Сокин Петр Степанович

Место рождения

Волково, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.06.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1900 ст.

Отец: Степан Мефодиев

Мать: Агафья Михеева

Волково, Рузский, Московская область
Запись №30 Деревни Волковой крестьянин Стефан Мефодиев и законная жена его Агафья Михеева; оба православного вероисповедания
Крещение
23.06.1900 ст.
Спасская, села Дуброво, церковь
Восприемниками были: деревни Селезневой крестьянин Яков Иванов и деревни Редькиной крестьянская жена Феодосия Мефодиева Таинство крещения совершал приходский священник Михаил Некрасов с псаломщиком М... Показать все
Смерть
Неизвестно
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