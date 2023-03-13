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Суховъ Федоръ
Суховъ Федоръ
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
24.12.1843
Пол
Мужской
Отец
Суховъ Якимъ
1821 г.р.
Мать
Сухова (Сорокина) Прасковья
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1843
Отец:
Суховъ Якимъ
Мать:
Сухова Прасковья
Михайловка
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