Чадин Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Чадин Федор Фотиевич
Мать: Чадина Устинья
Бракосочетание
04.11.1879
Жена: Чадина Марина Беспалова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1886
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Чадина Марина Беспалова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Чадина Марина Беспалова
Смерть
Неизвестно