Чадин Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧадин Василий Федорович

Чадин Василий Федорович

avatar

Место рождения

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Чадин Федор Фотиевич

Мать: Чадина Устинья

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1879

Жена: Чадина Марина Беспалова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1886

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Чадина Марина Беспалова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чадин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Чадина Марина Беспалова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close