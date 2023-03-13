Бурдахина (Долматова) Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдахина (Долматова) Евдокия Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1911

Муж: Бурдахинъ Алексей

Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Бурдахина Марья

Отец ребёнка: Бурдахинъ Алексей

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдахинъ Федоръ

Отец ребёнка: Бурдахинъ Алексей

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