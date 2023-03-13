Бурдахина (Долматова) Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1911
Муж: Бурдахинъ Алексей
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Бурдахина Марья
Отец ребёнка: Бурдахинъ Алексей
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдахинъ Федоръ
Отец ребёнка: Бурдахинъ Алексей