Басалаева (Медведева) Тамара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1926
Дата смерти16.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1926
Вступление в партию
?.08.1950
Рождение ребёнка
06.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басалаев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басалаев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Басалаев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.2014
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край