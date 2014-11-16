Басалаева (Медведева) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Медведева) Тамара Григорьевна

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Место рождения

Гутово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

30.07.1926

Дата смерти

16.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1926

Отец: Медведев Григорий Иванович

Мать: Медведева Ксения Ивановна

Гутово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Вступление в партию
?.08.1950
Рождение ребёнка
06.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басалаев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Басалаев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Владимир Васильевич

Смерть
16.11.2014
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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