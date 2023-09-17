Медведев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1926
Дочь: Басалаева Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Медведева Ксения Ивановна
Гутово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край