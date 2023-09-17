Медведев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1926

Дочь: Басалаева Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Медведева Ксения Ивановна

Гутово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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