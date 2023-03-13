Коропаткина Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коропаткина Анна Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Варганова Катерина

Отец ребёнка: Коропаткинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Слепова Катерина

Отец ребёнка: Коропаткинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Коропаткина Стефанида

Отец ребёнка: Коропаткинъ Василий

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Коропаткинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коропаткинъ Василий

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