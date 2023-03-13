Коропаткина Анна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Варганова Катерина
Отец ребёнка: Коропаткинъ Василий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Слепова Катерина
Отец ребёнка: Коропаткинъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Коропаткина Стефанида
Отец ребёнка: Коропаткинъ Василий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Коропаткинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коропаткинъ Василий