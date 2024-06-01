(Козырева) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 4 20 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведо... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 9 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 14 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докум... Показать все
Восприемник
14.10.1859 ст.
Восприемник у Трофимова Ивана Симеоновича, девица
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 19 11 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 22 11 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Смерть
После 1863