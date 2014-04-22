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Красников Артем Алексеевич
Красников Артем Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.2014
Пол
Мужской
Отец
Красников Алексей Евгеньевич
1984 г.р.
Мать
Красникова (Курченок) Евгения Николаевна
199 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2014
Отец:
Красников Алексей Евгеньевич
Мать:
Красникова Евгения Николаевна
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