Гаплевский Никита Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Гаплевский Алексей Семенович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Гаплевская Лидия Никитична
Мать ребёнка: Карпенко Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Гаплевская Вера Никитична
Мать ребёнка: Карпенко Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Гаплевская Клавдия Никитчна
Мать ребёнка: Карпенко Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гаплевский Владимир Никитич
Мать ребёнка: Карпенко Пелагея Семеновна
Смерть
1937