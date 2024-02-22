Гаплевский Никита Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаплевский Никита Алексеевич

Гаплевский Никита Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гаплевский Алексей Семенович

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Гаплевская Лидия Никитична

Мать ребёнка: Карпенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Гаплевская Вера Никитична

Мать ребёнка: Карпенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Гаплевская Клавдия Никитчна

Мать ребёнка: Карпенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гаплевский Владимир Никитич

Мать ребёнка: Карпенко Пелагея Семеновна

Смерть
1937

Мы используем куки для улучшения работы сайта.