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Борисов Михаил Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Борисов Петр Михайлов

Мать ребёнка: Борисова Мария Яковлева

Цибино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1899

Сын: Борисов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Борисова Мария Яковлева

Цибино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Мария Яковлева

Смерть
Неизвестно
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