Помыткина (Спицина) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыткина (Спицина) Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

18 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18

Сын: Помыткин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Помыткин Николай Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помыткин Николай Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помыткин Николай Витальевич

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