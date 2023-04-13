Енютин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнютин Михаил

Енютин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Енютин Макар Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1810

Дочь: Кислинская Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Енютин Аникий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Енютин Филимон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close