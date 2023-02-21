Миштовт Алексей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миштовт Алексей Георгиевич

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Место рождения

США

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Миштовт Георгий Илларионович

Мать: не указана

США
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