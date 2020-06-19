Островская (Литвина) Валентина
Место рожденияУлан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Дата рождения28.07.1944
Дата смерти19.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944
Отец: Рыбаков Николай
Мать: Литвина (Литвина) Мария
Бракосочетание
06.07.1977
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.2020
Онкология