Островская (Литвина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островская (Литвина) Валентина

Место рождения

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия

Дата рождения

28.07.1944

Дата смерти

19.06.2020

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944

Отец: Рыбаков Николай

Мать: Литвина (Литвина) Мария

Бракосочетание
06.07.1977

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.06.2020
Онкология

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