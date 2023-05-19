Македонская (Галушка) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Македонская (Галушка) Валентина Ильинична

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
07.02.1914

Муж: Македонский Иосиф Антонович

Рождение ребёнка
07.12.1914

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Македонский Иосиф Антонович

Рождение ребёнка
10.11.1919

Дочь: Евгения Иосифовна

Отец ребёнка: Македонский Иосиф Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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