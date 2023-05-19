Македонская (Галушка) Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1914
Рождение ребёнка
07.12.1914
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Македонский Иосиф Антонович
Рождение ребёнка
10.11.1919
Дочь: Евгения Иосифовна
Отец ребёнка: Македонский Иосиф Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно