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Устинья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптырев Алексей Максимов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Каптырева) Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Каптырев Алексей Максимов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Каптырев Никифор Алексеев

Отец ребёнка: Каптырев Алексей Максимов

Смерть
Неизвестно

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