Устинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Каптырева) Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Каптырев Алексей Максимов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Каптырев Никифор Алексеев
Отец ребёнка: Каптырев Алексей Максимов
Смерть
Неизвестно