Киприянова (Алексеева) Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1806 ст.
Отец: Алексеев Яков Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1823
Рождение ребёнка
08.09.1828 ст.
Сын: Киприянов Евфимий Андреянович
Отец ребёнка: Петров-Киприянов Андреян Луппович
Рождение ребёнка
01.03.1833 ст.
Сын: Киприянов Ефрем Андреянович
Отец ребёнка: Петров-Киприянов Андреян Луппович
Смерть
Неизвестно