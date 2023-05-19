Киприянова (Алексеева) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Алексеева) Агафья Яковлевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.02.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1806 ст.

Отец: Алексеев Яков Алексеевич

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1823

Муж: Петров-Киприянов Андреян Луппович

Рождение ребёнка
08.09.1828 ст.

Сын: Киприянов Евфимий Андреянович

Отец ребёнка: Петров-Киприянов Андреян Луппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1833 ст.

Сын: Киприянов Ефрем Андреянович

Отец ребёнка: Петров-Киприянов Андреян Луппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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