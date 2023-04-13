Филатова Марфа Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти17.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1876
Сын: Филатов Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1878
Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1879
Дочь: Щедрина Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1881
Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Чубарова Анна Петровна
Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1886
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1888
Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1890
Дочь: Пругло Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1898