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Филатова Марфа Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

17.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1876

Сын: Филатов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1878

Сын: Филатов Мартин Петрович

Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1879

Дочь: Щедрина Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович

Рождение ребёнка
24.10.1881

Сын: Филатов Иван Петрович

Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Чубарова Анна Петровна

Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1886

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1888

Сын: Филатов Федор Петрович

Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович

Рождение ребёнка
20.09.1890

Дочь: Пругло Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Филатов Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Петр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1898
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